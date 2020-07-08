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08 июля 2020, 14:02 6

Главный патрульный полицейский Волыни подрался с подчиненным

08 июля 2020, 14:02 6
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Пострадавший патрульный говорит, что причиной стало видео из интернета, о котором "он и понятия не имеет"
Пострадавший патрульный говорит, что причиной стало видео из интернета, о котором "он и понятия не имеет"
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Начальник патрульной полиции Волынской области Андрей Крутень применил силу к своему подчиненному.

Об этом говорится в сюжете ТРК "АВЕРС" и на сайте Волинь.иа, пишет Regionews.

По данным этих СМИ, информацию они получили из собственных источников в управлении патрульной полиции.

Пострадавший патрульный Виталий Сень обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.

Виталий Сень неохотно комментирует инцидент. Говорит,что начальник пришел к нему на КПП, начал нецензурно ругаться, угрожать и применил к нему силу. Причиной конфликта, по словам потерпевшего, есть видео в интернете, на которое ссылался начальник. Какое конкретно видео имел в виду Андрей Крутень и почему оно спровоцировало такую реакцию, подчиненный не знает.

В настоящее время детали инцидента уточняются.

Напомним, 2 июля в КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева.

Волынская область Волынь патрульная полиция драка начальник
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