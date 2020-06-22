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22 червня 2020, 17:14

На Вінниччині і в Києві можна пом`якшити карантин – МОЗ

22 червня 2020, 17:14
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Кількість областей з широким розповсюдженням COVID-19 скоротилося з дев'яти до восьми
Кількість областей з широким розповсюдженням COVID-19 скоротилося з дев'яти до восьми
Фото: Укрінформ
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Міністерство охорони здоров'я опублікувало показники для послаблення протиепідемічні заходів за новою затвердженою урядом методикою, згідно з якими Київ і Вінницька область можуть послабити карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.

Згідно із новими даними, кількість областей з широким розповсюдженням COVID-19 скоротилося з дев'яти до восьми, дві з яких - Закарпатська та Чернівецька - крім надмірної негативної динаміки (понад 10%) мають завантаженість ліжок понад 50% (відповідно 59,64% і 51,54 %).

У "чорному" списку також залишилися Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська області.

Крім того ще шість областей (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська і Чернігівська) стали порушувати другорядний показник - охоплення тестуванням, так як з понеділка він був підвищений удвічі - до 24 тестів на 100 тис. населення.

Нагадаємо, з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є одна з таких ознак:

  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Як відомо, в Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19, за останню добу виявили 681 новий випадок. Внаслідок хвороби всього померли 1012 осіб, з них 10 - за останню добу.

коронавірус Київ карантин МОЗ COVID-19 Вінниця Вінницька область
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