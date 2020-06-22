В Одесі посилили карантин: що заборонили

Карантин посилили через поширення коронавирусної інфекції

Карантин посилили через поширення коронавирусної інфекції

Фото: з відкритих джерел

В Одесі з 22 червня забороняється робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на п'яти квадратних метрах та вводиться ряд інших обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, передає RegioNews.

Комісія ТЕБ та НС виконавчого комітету Одеської міської ради прийняла рішення про посилення карантинних обмежень на території міста Одеси з 22 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В Одесі на період дії карантину забороняється:

перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Також у громадському транспорті - водіям дозволено брати пасажирів лише на сидячі місця. Щоб розвантажити транспорт у годину пік, суб'єктам господарювання рекомендували змінити графік роботи.

Одеська міськрада пропонує починати робочий день о 10 ранку або пізніше підприємцям, які займаються торгівлею, авторемонтом, надають поштові або кур'єрські послуги, займаються організацією харчування та тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом та розвагами.

Крім того, на пляжах міста відстань між шезлонгами має становити не менше 1,5 метра. Роздрібний продаж на пляжах і в зонах відпочинку заборонили.

Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місця торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19, за останню добу виявили 681 новий випадок. Внаслідок хвороби всього померли 1012 осіб, з них 10 - за останню добу.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з поширенням COVID-19 в області, регіональна комісія з ТЕБ і НС ухвалила рішення закрити на карантин Болградський район Одеської області.