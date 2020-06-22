На Волыни ужесточили карантин
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня 2020-го года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Волынскую ОГА.
В частности, с сегодняшнего дня на территории Волыни запрещено:
1) работу заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках с соблюдением правил карантина и торговли на вынос.
2) осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
3) проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;
4) работу дошкольных учебных заведений.
Кроме этого, в отдельных районах, где выявлены вспышки коронавирус, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов – Ратновский и Камень-Каширский.
На территории Волыни усиливают противоэпидемические меры Продлить карантин на территории области и усилить...Опубликовано Волынская областная государственная администрация Понеділок, 22 июня 2020 г.
Напомним, сегодня Киеву и Винницкой области позволили ослабить карантин.
Между тем, в Одесской области усилили противоэпидемические мероприятия.