На Волыни ужесточили карантин

Запретили работу детсадов, спортивных и развлекательных заведений, а также межобластные перевозки

Запретили работу детсадов, спортивных и развлекательных заведений, а также межобластные перевозки

В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня 2020-го года на территории Волыни усилены противоэпидемические мероприятия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Волынскую ОГА.

В частности, с сегодняшнего дня на территории Волыни запрещено:

1) работу заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках с соблюдением правил карантина и торговли на вынос.

2) осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

3) проведения религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

4) работу дошкольных учебных заведений.

Кроме этого, в отдельных районах, где выявлены вспышки коронавирус, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов – Ратновский и Камень-Каширский.

На территории Волыни усиливают противоэпидемические меры Продлить карантин на территории области и усилить... Опубликовано Волынская областная государственная администрация Понеділок, 22 июня 2020 г.

Напомним, сегодня Киеву и Винницкой области позволили ослабить карантин.

Между тем, в Одесской области усилили противоэпидемические мероприятия.