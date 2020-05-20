Директора департаменту соцзахисту Волинської ОДА звинувачують у вимаганні грошей, шантажі і погрозах

Директори п`ятьох місцевих інтернатів підготували спільне звернення до Волинської обласної ради та поліції

Фото: Волинські новини

Директори п`ятьох місцевих інтернатів підготували спільне звернення до Волинської обласної ради та поліції

Керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини

Під зверненням, яке передадуть в правоохоронні органи, підписалися керівники Горохівського, Руденського, Олицького, Голобського психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату. Звернення також підтримала очільниця Берестечківського психоневрологічного інтернату, яка через стан здоров’я не змогла прибути разом з колегами.

Про конфлікт між директорами інтернатів і новим начальником департаменту пише низка волинських ЗМІ, інформує RegioNews.

Новопризначений директор департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА приїхав з Луганщини і запроваджує нові "методи" роботи, які описують керівники інтернатів.

Зі слів очільників закладів, за місяць роботи Костянтин Нестеренко жодного разу не поцікавився станом справ у закладі,бо "йому це не цікаво". Натомість почав по декілька разів вимагати одну і ту ж фінансову звітність, тиснути на директорів та прямо заявляти про те, що він буде "уничтожать директоров интернатов".



Крім того, директори розповідають про вимагання у них грошей: коли керівники закладів звернулися за погодженням щодо виплати премії працівникам, він заявив, що погодить її за умови, якщо 90% від розміру премії керівники віддадуть йому, а 10% залишать собі.

Також Нестеренко втручався у тендерні закупівлі і прямо заявляв, що переможцем стане фірма, яку він обере. На зауваження про процедуру в системі закупівель "Прозоро", де обирають найкращу цінову пропозицію, він заявив, що "це на Волині так, а на Луганщині – по іншому".

Крім цього, залякуючи звільненням, Нестеренко зажадав, щоб його автомобіль "Шкода" відремонтували на базі Луцького геріатричного пансіонату.





На конфлікт відреагувала голова Волинської обласної ради Ірина Вахович. Вона заявила, що проситиме керівництво ОДА переглянути рішення про призначення Нестеренка на посаду директора департаменту соцзахисту.

Є низка нюансів, які свідчать про некомпетентність цього керівника. Він не зацікавлений в розвитку соціальної сфери Волині… Я переконана, що Волинська ОДА піде нам назустріч та перегляне це кадрове рішення", - прокоментувала ситуацію голова облради.

Ірина Вахович також додала,що сподівається на швидке рішення проблеми і адекватне реагування виконавчої влади області.

Сам Костянтин Нестеренко та голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко,теж вихідець з Луганської області, поки що не прокоментували конфліктну ситуацію.

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