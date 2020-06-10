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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 червня 2020, 19:27 3

У Житомирській області нелегальні АЗС оштрафували на 7,5 млн грн

10 червня 2020, 19:27 3
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В результаті перевірок було складено 18 адміністративних протоколів
В результаті перевірок було складено 18 адміністративних протоколів
Фото: flickr
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У Житомирській області від початку року перевірили 253 АЗС на предмет нелегальної торгівлі нафтопродуктами, за результатами яких було нараховано 7,5 млн грн штрафов.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, передає RegioNews.

За інформацією ОДА, в області відновлюються щотижневі засідання Центру з ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території регіону.

Як повідомив перший заступник голови ОДА Володимир Федоренко, загалом в області перевірили 253 об’єкти, 33 з яких припинили діяльність.

Завдяки послабленню карантинних обмежень в Україні знову маємо можливість зібратися та обговорити напрямки подальшої роботи щодо боротьби з нелегальними автозаправними станціями на Житомирщині", - повідомив Федоренко.

В результаті перевірок було складено 18 адміністративних протоколів, вилучено 205 тон пального на суму 5,3 млн грн. і накладено арешт на 26,4 тон пального.

Крім того, було нараховано штрафних та фінансових санкцій на 7,5 млн грн та вилучено обладнання на суму 4,3 млн грн.

Нагадаємо, екскерівника Львівської ОДА підозрюють у завданні збитків на 7 мільйонів.

Житомирська область АЗС ОДА штраф
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