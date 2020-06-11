На Волыни уволили чиновника ОГА, который шантажировал подчиненных
Директора департамента социальной защиты населения Волынской облгосадминистрации Константина Нестеренко уволили с занимаемой должности за нарушение Присяги государственного служащего.
Об этом сообщили в пресс-службе Волынской ОГА, пишет RegioNews.
Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения подписал председатель Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко.
В документе говорится, что во время осуществления дисциплинарного производства дисциплинарная комиссия, образованная распоряжением председателя ОГА 21 мая 2020 года, выявила факты нарушения норм действующего законодательства в действиях директора департамента социальной защиты населения Константина Нестеренко.
Действия должностного лица противоречат возложенным на него обязанностям, подрывают доверие к власти, что приводит к умалению авторитета государственного органа – Волынской областной государственной администрации", - говорится в распоряжении.
Поэтому комиссия приняла решение уволить чиновника за нарушение Присяги государственного служащего с 10 июня 2020 года.
Константина Нестеренко уволили с должности директора департамента социальной защиты населения Волынской...Опубликовано Волынская областная государственная администрация Четверг, 11 июня 2020 года.
Напомним, руководители пяти интернатных учреждений Волынской области заявили о попытках вымогательства денежных средств, шантаже и давлении со стороны новоназначенного директора департамента соцзащиты населения Волынской ОГА Константина Нестеренко, который прибыл работать с Луганщины.
Впоследствии относительно Константина Нестеренко возбудили дисциплинарное производство, на время проведения которого его отстранили от исполнения обязанностей. Также соответствующее уголовное производство открыли в полиции Волынской области.