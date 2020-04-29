09:31  29 квітня
Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків
11:09  29 квітня
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
08:46  29 квітня
В зоні ООС загострення: 17 обстрілів, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 13:34 1

Звільнений перший заступник голови Волинської ОДА судитиметься з облдержадміністрацією

Читайте также
на русском языке
29 квітня 2020, 13:34 1
Читайте также на русском языке
Леонід Кирильчук, якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, планує поновитися на роботі через суд
Фото: Волинська ОДА
Леонід Кирильчук, якого звільнили з посади першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації, планує поновитися на роботі через суд

Леонід Кирильчук, звільнений учора, 28 квітня, з посади першого заступника голови Волинської ОДА, судитиметься з облдержадміністрацією Про це він сказав у коментарі ІА "Конкурент", пише RegioNews.

Експосадовець зазначив, що перед призначенням на посаду, йому запропонували написати заяву на звільнення за згодою сторін без вказання дати. Кирильчук встиг пропрацювати на посаді рівно один місяць:

"Я не заперечував, бо й не вірив, що так швидко заявою скористаються. Конфліктів за цей місяць моєї роботи не було: ні з головою ОДА, ні з колегами. Тому для мене було дивним, коли вчора після обіду принесли ту заяву та розпорядження голови для ознайомлення. Разом зі своїм адвокатом готую позов до ОДА", – зазначив ексчиновник.

Зі слів Кирильчука, причину звільнення йому не пояснили.

Причини звільнення невідомі також іншій заступниці голови Волинської ОДА, яка теж позбулася крісла учора – Світлані Мишковець. За її словами, вона звільнена "за згодою сторін"

"Мене звільнено за згодою сторін. Мене поставили перед фактом", - сказала Світлана Мишковець.

Також колишня заступниця каже, що звільнення відбулося без пояснень причини.


Волинська область Волинь ОДА заступник звільнення губернатори суд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Труханов позбувся двох заступників
29 квітня 2020, 12:26
У Волинській ОДА звільнили одразу двох заступників голови
28 квітня 2020, 18:16
Колишнього заступника Кличка відправили під нічний домашній арешт
28 квітня 2020, 17:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 22:26
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Інфекціоніст Лариса Мороз: про протокол лікування COVID-19 та масове тестування українців
29 квітня 2020, 12:00
Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ
28 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »