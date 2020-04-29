Звільнений перший заступник голови Волинської ОДА судитиметься з облдержадміністрацією
Леонід Кирильчук, звільнений учора, 28 квітня, з посади першого заступника голови Волинської ОДА, судитиметься з облдержадміністрацією Про це він сказав у коментарі ІА "Конкурент", пише RegioNews.
Експосадовець зазначив, що перед призначенням на посаду, йому запропонували написати заяву на звільнення за згодою сторін без вказання дати. Кирильчук встиг пропрацювати на посаді рівно один місяць:
"Я не заперечував, бо й не вірив, що так швидко заявою скористаються. Конфліктів за цей місяць моєї роботи не було: ні з головою ОДА, ні з колегами. Тому для мене було дивним, коли вчора після обіду принесли ту заяву та розпорядження голови для ознайомлення. Разом зі своїм адвокатом готую позов до ОДА", – зазначив ексчиновник.
Зі слів Кирильчука, причину звільнення йому не пояснили.
Причини звільнення невідомі також іншій заступниці голови Волинської ОДА, яка теж позбулася крісла учора – Світлані Мишковець. За її словами, вона звільнена "за згодою сторін"
"Мене звільнено за згодою сторін. Мене поставили перед фактом", - сказала Світлана Мишковець.
Також колишня заступниця каже, що звільнення відбулося без пояснень причини.
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