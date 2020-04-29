Уволенный первый заместитель председателя Волынской ОГА будет судиться с облгосадминистрацией
Леонид Кирильчук, уволенный вчера, 28 апреля, с должности первого заместителя председателя Волынской ОГА, будет судиться с облгосадминистрацией. Об этом он сказал в комментарии ИА "Конкурент", пишет RegioNews.
Эксчиновник отметил, что перед назначением на должность, ему предложили написать заявление на увольнение по соглашению сторон без указания даты. Кирильчук успел проработать на посту ровно один месяц:
"Я не возражал, потому что не верил, что так быстро заявлением воспользуются. Конфликтов за этот месяц моей работы не было: ни с председателем ОГА, ни с коллегами. Поэтому для меня было странным, когда вчера после обеда принесли это заявление и распоряжение главы для ознакомления. Вместе со своим адвокатом готовлю иск к ОГА", – отметил эксчиновник.
По словам Кирильчука, причину увольнения ему не объяснили.
Причины увольнения неизвестны также эксзаместителю председателя Волынской ОГА, которая тоже лишилась кресла вчера – Светлане Мышковец. По ее словам, она уволена "по соглашению сторон"
"Меня уволили по согласию сторон. Мене поставили перед фактом", - сказала Светлана Мышковец.
Также бывшая заместитель говорит, что увольнение произошло без объяснений причины.
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