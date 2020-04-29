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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
29 квітня 2020, 12:26 8

Труханов позбувся двох заступників

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29 квітня 2020, 12:26 8
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Після звільнень у мера Одеси залишилося чотири заступники
Фото: міськрада Одеси
Після звільнень у мера Одеси залишилося чотири заступники

Депутати Одеської міської ради проголосували за відставку заступників мера Геннадія Труханова. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Думська".

На XLІІ сесії Одеської міськради, яка відбулася сьогодні, 29 квітня, депутати підтримали пропозиціюТруханова про виключення я зі складу виконкому Петра Рябоконя та Андрія Котляра.

Котляра звільнили із займаної посади і вивели зі складу виконавчого комітету. Так, Котляр раніше займався громадською діяльністю, а з 2014 року працював в ОДА. Там він очолював управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та протидії корупції. Став в. о. заступника мера у 2015, а в 2016 — заступником мера.

Віце-мера Петра Рябоконя також за рішенням депутатів виключено зі складу виконкому. Як зазначив міський голова Геннадій Труханов, розпорядження про звільнення Рябоконя за погодженням сторін підписано напередодні. Однак, інші ЗМІ стверджують, що заяву Рябоконь не писав і Труханов використовував прийом і "переконав депутатів", що той особисто пішов з посади "за згодою сторін".

Раніше Петро Рябоконь обіймав керівні посади в управлінні ДАБК і ДАБІ Одеської області. У 2015 році став виконуючим обов'язків начальника міського ДАБК, а в 2016 — начальником. У січні 2017 року став заступником мера.


Одеса звільнення Генадій Труханов
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