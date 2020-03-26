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26 березня 2020, 18:40 2

Призначили нового начальника Волинської митниці

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26 березня 2020, 18:40 2
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Начальником Волинської митниці став львів’янин Ігор Вісьтак
Фото: ТРК АВЕРС
Начальником Волинської митниці став львів’янин Ігор Вісьтак

Наказ про призначення голова Державної митної служби Максим Нефьодов підписав 24 березня, повідомляє ТРК "Аверс", пише RegioNews.

На Волині Ігор Вісьтак маловідомий, адже донині працював у Львові на різних посадах у митній службі, в юстиції. Свого часу був головним інспектором відділу митного оформлення митного поста "Краковець", обіймав пост начальника митного поста "Львів-аеропорт". У 2015 році був ревізором-інспектором в одному з відділів Державної фіскальної служби Волинської області.

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