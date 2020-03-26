Назначили нового начальника Волынской таможни

Начальником Волынской таможни стал львовянин Игорь Висьтак

Фото: ТРК АВЕРС

Начальником Волынской таможни стал львовянин Игорь Висьтак

Приказ о назначении председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов подписал 24 марта, сообщает ТРК "Аверс", пишет RegioNews.

На Волыни Игорь Висьтак малоизвестный, ведь до сих пор работал во Львове на различных должностях в таможенной службе, в юстиции. В свое время был главным инспектором отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец", занимал пост начальника таможенного поста "Львов-аэропорт". В 2015 году был ревизором-инспектором в одном из отделов Государственной фискальной службы Волынской области.

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