Назначили нового начальника Волынской таможни
Начальником Волынской таможни стал львовянин Игорь Висьтак
Начальником Волынской таможни стал львовянин Игорь Висьтак
Приказ о назначении председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов подписал 24 марта, сообщает ТРК "Аверс", пишет RegioNews.
На Волыни Игорь Висьтак малоизвестный, ведь до сих пор работал во Львове на различных должностях в таможенной службе, в юстиции. В свое время был главным инспектором отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец", занимал пост начальника таможенного поста "Львов-аэропорт". В 2015 году был ревизором-инспектором в одном из отделов Государственной фискальной службы Волынской области.
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