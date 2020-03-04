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04 марта 2020, 17:37 1

На Волыни задержали контрабанду на миллион гривен

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04 марта 2020, 17:37 1
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Товары на миллион гривен, которые правонарушители планировали незаконно переместить в Украину, задержали на украинской-белорусской границе
Фото: Госпогранслужба
Товары на миллион гривен, которые правонарушители планировали незаконно переместить в Украину, задержали на украинской-белорусской границе

Об этом сообщает пресс служба Луцкого пограничного отряда, пишет RegioNews.

Информацию о незаконном перемещении товаров через белорусско-украинскую границу заранее получили оперативники Луцкого пограничного отряда.

Поэтому, сегодня, 4 марта, в пункте пропуска "Дольск", межведомственная группа уже ждала два микроавтобуса, которыми на контроль заехали двое граждан Украины.

Впоследствии при осмотре этих автомобилей сотрудники Госпогранслужбы, СБУ в Волынской области и Полесской таможни обнаружили большое количество различных товаров. В частности - одежда и аксессуары, а также четыре двигателя к легковушкам.

Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной оценке выявленных товаров, предварительно - стоимость контрабанды почти миллион гривен.


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