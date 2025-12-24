На Вінниччині закрили понад 60 магазинів за продаж нелегальних рідин для електронних сигарет

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Вінницькій області викрито мережу магазинів, через які реалізовувалися незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У межах досудового розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків. Вилучено понад 35 тисяч ємностей з рідинами без марок акцизного податку, близько 10 тисяч картриджів і POD-систем, а також комп’ютери, мобільні телефони, готівку, касовий термінал та чорнові записи.

Для експертиз відібрано 38 зразків продукції. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 5 млн гривень.

Правоохоронці зазначають, що робота з протидії незаконному обігу підакцизної продукції має системний характер. Лише з липня 2025 року проведено понад 80 обшуків, припинено діяльність підпільного цеху та закрито 66 магазинів, де зберігалася та продавалася така продукція.

Наразі тривають судові експертизи для встановлення хімічного складу вилучених сумішей. Після їх завершення вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру причетним особам.

