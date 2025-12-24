11:53  24 грудня
24 грудня 2025, 13:39

На Вінниччині закрили понад 60 магазинів за продаж нелегальних рідин для електронних сигарет

24 грудня 2025, 13:39
Фото: Офіс Генерального прокурора
У Вінницькій області викрито мережу магазинів, через які реалізовувалися незаконно виготовлені нікотиновмісні суміші та рідини для електронних сигарет

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У межах досудового розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків. Вилучено понад 35 тисяч ємностей з рідинами без марок акцизного податку, близько 10 тисяч картриджів і POD-систем, а також комп’ютери, мобільні телефони, готівку, касовий термінал та чорнові записи.

Для експертиз відібрано 38 зразків продукції. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 5 млн гривень.

Правоохоронці зазначають, що робота з протидії незаконному обігу підакцизної продукції має системний характер. Лише з липня 2025 року проведено понад 80 обшуків, припинено діяльність підпільного цеху та закрито 66 магазинів, де зберігалася та продавалася така продукція.

Наразі тривають судові експертизи для встановлення хімічного складу вилучених сумішей. Після їх завершення вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру причетним особам.

Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно ділка, який налагодив нелегальне виробництво та продаж рідин для куріння на Київщині. Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2000 літрів компонентів для виготовлення рідин та 245 літрів готової продукції.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового
24 грудня 2025, 14:13
На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн
24 грудня 2025, 13:50
Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених
24 грудня 2025, 13:11
Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ
24 грудня 2025, 12:48
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів
24 грудня 2025, 12:25
На Тернопільщині чоловік помер у лікарні після ДТП – поліція шукає винуватця
24 грудня 2025, 12:14
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
24 грудня 2025, 11:53
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
