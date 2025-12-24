В Винницкой области закрыли более 60 магазинов за продажу нелегальных жидкостей для электронных сигарет

Фото: Офис Генерального прокурора

В Винницкой области разоблачена сеть магазинов, через которые реализовывались незаконно изготовленные никотинсодержащие смеси и жидкости для электронных сигарет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В рамках досудебного расследования проведено 15 санкционированных обысков. Изъято более 35 тысяч емкостей с жидкостями без марок акцизного налога, около 10 тысяч картриджей и POD-систем, а также компьютеры, мобильные телефоны, наличные деньги, кассовый терминал и черновые записи.

Для экспертиз отобрано 38 образцов продукции. Примерная стоимость изъятого превышает 5 млн гривен.

Правоохранители отмечают, что работа по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции носит системный характер. Только с июля 2025 проведено более 80 обысков, прекращена деятельность подпольного цеха и закрыто 66 магазинов, где хранилась и продавалась такая продукция.

Сейчас продолжаются судебные экспертизы по установлению химического состава изъятых смесей. После их завершения будет решаться вопрос о сообщении о подозрении причастным лицам.

Напомним, правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении дельца, наладившего нелегальное производство и продажу жидкостей для курения в Киевской области. Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли около 2000 литров компонентов для изготовления жидкостей и 245 литров готовой продукции.