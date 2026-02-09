11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
09 лютого 2026, 13:26

На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою

09 лютого 2026, 13:26
Фото: Прокуратура України
У Львівській області повідомили про підозру 38-річному жителю Жидачева, який наприкінці грудня минулого року намагався вбити військовослужбовця ЗСУ під час конфлікту біля кафе в міському парку

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, між братом підозрюваного та іншою компанією виникла сварка. Чоловік вирішив "допомогти" родичу, схопив сокиру та кинувся на опонентів. Побачивши зброю, люди почали тікати, однак одного з них нападнику вдалося наздогнати.

Зловмисник кілька разів ударив 52-річного військовослужбовця, який перебував у відпустці, обухом сокири по голові. Вважаючи, що потерпілий помер, чоловік утік із місця події, викинувши знаряддя злочину. Очевидці викликали швидку допомогу та поліцію.

Внаслідок нападу військовий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток черепа, і тривалий час перебував на лікуванні в лікарні.

Після скоєння злочину підозрюваний переховувався у знайомих у Львові, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали в порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Хмельниччині до 10 років позбавлення волі загрожує чоловікові, якого обвинувачують у замаху на вбивство військовослужбовця. Подія сталася 16 листопада минулого року близько 22:00 поблизу одного з хостелів у Кам'янці-Подільському.

підозра прокуратура напад Львівська область військовий травми сокира
