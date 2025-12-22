У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що в цього автомобіля не було бампера. В авто крім водія було ще двоє пасажирок. Жінки поводились підозріло. Як в результаті виявилось, в машині перевозили наркотики.

"Усім особам патрульні провели поверхневу перевірку та оглянули авто. Під час поверхневої перевірки водія в його наплічній сумці інспектори виявили 3 сліп-пакети із речовиною, схожою на наркотичну та сліп-пакет із пустими сліп-пакетами, а в салоні авто 2 сліп-пакети із вказаною речовиною та ваги. У пасажирок також виявили сліп-пакети", – повідомили в поліції.

