У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера
Інцидент стався в Центральному районі Дніпра. Правоохоронці зупинили підозрілий ВАЗ
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Зазначається, що в цього автомобіля не було бампера. В авто крім водія було ще двоє пасажирок. Жінки поводились підозріло. Як в результаті виявилось, в машині перевозили наркотики.
"Усім особам патрульні провели поверхневу перевірку та оглянули авто. Під час поверхневої перевірки водія в його наплічній сумці інспектори виявили 3 сліп-пакети із речовиною, схожою на наркотичну та сліп-пакет із пустими сліп-пакетами, а в салоні авто 2 сліп-пакети із вказаною речовиною та ваги. У пасажирок також виявили сліп-пакети", – повідомили в поліції.
