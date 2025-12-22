У Дніпрі підлітки влаштували пожежу на арені "Метеор"
Інцидент стався у неділю, 21 грудня. Підлітки влаштували пожежу на "Метеорі" у вечірній час
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У соціальних мережах показали кадри з пожежею на "Метеорі". Відомо, що підлітки вчинили підпал на покинутій льодовій арені. З якою метою неповнолітні це зробили, невідомо. Зазначається, що колишня арена перетворилась на суцільний безлад.
Батьків закликають проводити бесіди зі своїми дітьми про правила пожежної безпеки та наслідки їхнього перебування у занедбаній будівлі.
Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.
