У Дніпрі підлітки влаштували пожежу на арені "Метеор"

Фото: Відомо

Інцидент стався у неділю, 21 грудня. Підлітки влаштували пожежу на "Метеорі" у вечірній час

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соціальних мережах показали кадри з пожежею на "Метеорі". Відомо, що підлітки вчинили підпал на покинутій льодовій арені. З якою метою неповнолітні це зробили, невідомо. Зазначається, що колишня арена перетворилась на суцільний безлад.

Батьків закликають проводити бесіди зі своїми дітьми про правила пожежної безпеки та наслідки їхнього перебування у занедбаній будівлі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.