Прокуратура забрала у родини кума Путіна 24 гектара на Київщині

Фото з відкритих джерел

Київська обласна прокуратура домоглася повернення у державну власність 24 гектарів лісу в Обухівському районі Київщини. Йдеться про земельні ділянки, які були незаконно виведені з держфонду на користь родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У прокуратурі розповіли, що ці землі були оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука. У 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій незаконно змінили цільове призначення лісів та вивели їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.

Тепер прокуратура звернулась до суду. Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Таким чином, 26 січня 2026 року право власності на земельні ділянки було офіційно зареєстровано за державою.

У прокуратурі також нагадали, що влітку 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України. Їм інкримінують, зокрема, поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни меж території України та розпалювання ворожнечі (статті 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше президент України продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа. Також було продовжено санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній.