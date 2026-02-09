11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2026, 13:45

Прокуратура забрала у родини кума Путіна 24 гектара на Київщині

09 лютого 2026, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Київська обласна прокуратура домоглася повернення у державну власність 24 гектарів лісу в Обухівському районі Київщини. Йдеться про земельні ділянки, які були незаконно виведені з держфонду на користь родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У прокуратурі розповіли, що ці землі були оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука. У 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій незаконно змінили цільове призначення лісів та вивели їх із державної власності без обов’язкового рішення уряду.

Тепер прокуратура звернулась до суду. Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Таким чином, 26 січня 2026 року право власності на земельні ділянки було офіційно зареєстровано за державою.

У прокуратурі також нагадали, що влітку 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України. Їм інкримінують, зокрема, поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни меж території України та розпалювання ворожнечі (статті 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше президент України продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа. Також було продовжено санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Віктор Медведчук прокуратура Київська область
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність
09 лютого 2026, 13:54
На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
У Києві судили начальника поїзда за махінації з квитками
09 лютого 2026, 13:15
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ
09 лютого 2026, 12:45
ДБР проводить обшуки в обласному підрозділі ДСНС на Закарпатті
09 лютого 2026, 12:18
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
09 лютого 2026, 11:44
Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження
09 лютого 2026, 11:26
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
09 лютого 2026, 10:57
РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППО
09 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »