Медики закликають мешканців регіону посилити увагу до стану газового обладнання після інциденту, що стався у Кам’янському 20 листопада

Про це у Facebook повідомляє генеральний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко, передає RegioNews.

У Кам’янському троє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Інцидент стався ввечері 20 листопада у приватному будинку, де, за попередніми даними, несправно працювала газова колонка. Постраждали діти віком 5, 12 і 13 років. Усі вони раптово знепритомніли.

Дітям надали першу допомогу на місці

Наймолодшу дитину батьки відвезли до медзакладу самі. Коли старші перестали відповідати на дзвінки, дорослі відчинили двері й знайшли їх непритомними. На місце події о 21:08 прибули медики Кам’янської підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги: парамедики Олександр Рудюк і Наталія Подольник та екстрений медичний технік Юрій Шинкаренко. Фахівці надали дітям першу допомогу, винесли їх на свіже повітря та розпочали кисневу терапію і внутрішньовенну підтримку.

Після стабілізації стану двох старших дітей госпіталізували до Дніпра під моніторингом лікарів. Наймолодшу дитину інша бригада забрала з дитячої лікарні Кам’янського і також перевезла до спеціалізованого закладу в Дніпрі. Про інцидент повідомив генеральний директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

Медики наголошують, що з початком опалювального сезону мешканцям варто ретельно перевіряти справність газового обладнання та своєчасно проводити його технічне обслуговування. Це допоможе уникнути подібних небезпечних ситуацій.

