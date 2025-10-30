17:43  30 жовтня
30 жовтня 2025, 17:55

Просили допомоги та їжі: підлітки з Дніпропетровщині пограбували пенсіонерку у Вінниці

30 жовтня 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
18-річна дівчина з Дніпропетровщини разом з 12-річною спільницею пограбувала жінку похилого віку у Вінниці. Вони обікрали її, перед цим нібито попросивши допомоги

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

73-річна пенсіонерка розповіла правоохоронцям, до неї прийшли незнайомі дівчата. Вони попросили допомоги, а саме — щось поїсти. Жінка погодилась їм допомогти, а після того, як вони пішли, вона помітила, що її заощадження зникли. Підлітки вкрали 10 тисяч гривень, 500 доларів США, золоті прикраси та інші цінності.

Стало відомо, що 18-річна дівчина та її 12-річна спільниця приїхали до Вінниці спеціально для пограбування. Зараз старшу дівчину, яка виявилась причетною до злочину, затримали. Вирішується питання про повідомлення про підозру. За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав кладовище. Правоохоронці задокументували 19 фактів крадіжок металевих меморіальних табличок, які були закріплені на пам’ятниках, та деяких елементів із металевих огорож.

