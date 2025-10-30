Фото: Нацполіція

18-річна дівчина з Дніпропетровщини разом з 12-річною спільницею пограбувала жінку похилого віку у Вінниці. Вони обікрали її, перед цим нібито попросивши допомоги

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

73-річна пенсіонерка розповіла правоохоронцям, до неї прийшли незнайомі дівчата. Вони попросили допомоги, а саме — щось поїсти. Жінка погодилась їм допомогти, а після того, як вони пішли, вона помітила, що її заощадження зникли. Підлітки вкрали 10 тисяч гривень, 500 доларів США, золоті прикраси та інші цінності.

Стало відомо, що 18-річна дівчина та її 12-річна спільниця приїхали до Вінниці спеціально для пограбування. Зараз старшу дівчину, яка виявилась причетною до злочину, затримали. Вирішується питання про повідомлення про підозру. За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

