07 листопада 2025, 11:49

На Вінниччині затримали організатора "туру" для ухилянтів: $12 тисяч з кожного

07 листопада 2025, 11:49
Фото: ДПСУ
Прикордонники зірвали спробу незаконного переправлення групи чоловіків до Молдови

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Схема була подібна до "організованого туру": зустріч у Вінниці, розміщення в готелі, ранковий виїзд до кордону.

За даними слідства, гідом в цій подорожі виступав 30-річний вінничанин. Він мав довезти трьох чоловіків призовного віку до рубежу з Молдовою. За свої послуги трансферу ділок запросив 12 000 доларів з кожного, взявши попередню передоплату по 3000 доларів.

"Клієнти" – жителі Київської та Вінницької областей віком 27–33 років – знайшли сумнівний сервіс в месенджері.

Поблизу Крижополя прикордонники затримали групу. Під час санкціонованих обшуків вилучили автомобіль та мобільні телефони, що використовувалися у схемі.

Трьох порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Організатору оголосили підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Ухвалою суду його взяли під варту.

Нагадаємо, на Одещині затримали ділка, який розробив схему втечі для ухилянтів. Свої послуги чоловік оцінив у 8 тисяч доларів.

Вінницька область прикордонники затримання втеча за кордон втеча від мобілізації переправник
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
