Фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Схема була подібна до "організованого туру": зустріч у Вінниці, розміщення в готелі, ранковий виїзд до кордону.

За даними слідства, гідом в цій подорожі виступав 30-річний вінничанин. Він мав довезти трьох чоловіків призовного віку до рубежу з Молдовою. За свої послуги трансферу ділок запросив 12 000 доларів з кожного, взявши попередню передоплату по 3000 доларів.

"Клієнти" – жителі Київської та Вінницької областей віком 27–33 років – знайшли сумнівний сервіс в месенджері.

Поблизу Крижополя прикордонники затримали групу. Під час санкціонованих обшуків вилучили автомобіль та мобільні телефони, що використовувалися у схемі.

Трьох порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Організатору оголосили підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Ухвалою суду його взяли під варту.

Нагадаємо, на Одещині затримали ділка, який розробив схему втечі для ухилянтів. Свої послуги чоловік оцінив у 8 тисяч доларів.