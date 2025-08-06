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Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російського агента засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Він входив до складу ворожої оперативно-бойової групи, яка у Харкові влітку 2024 року підірвала авто з воїном ЗСУ. Внаслідок вибуху військовий отримав поранення.

СБУ затримала всіх чотирьох спільників. Троє з них вже отримали реальні терміни покарання. Зараз засудили ще одного члена угрупування. Ним виявився 41-річний харків'янин. Відомо, що росіяни завербували його через давнього друга, який виявився бойовиком спецбазу ГРУ.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині підлітки підпалили автомобіль військового. Вони зробили це на завдання російських кураторів. На суді вони визнали свою провину.