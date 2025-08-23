Фото: pixabay

Вища рада правосуддя відсторонила від роботи суддю Мар’їнського райсуду Донецької області Вікторію Приходько, яка з квітня цього року працювала у Шевченківському райсуді Запоріжжя

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Приходько перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 12 вересня. За інкримінованою статтею Кримінального кодексу їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Підставою для такого рішення стало клопотання заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Суддю підозрюють у поширенні проросійських наративів та звиправданні збройної агресії Росії проти України. Їй інкримінують статтю Кримінального кодексу, яка передбачає до восьми років ув’язнення.

Зокрема, Приходько називала обстріли Донецька "маячнею українсько-нацистської пропаганди", заявляла, що "Київ сам себе обстрілює заради грошей", заперечувала підрив Каховської ГЕС та повторювала тези про нібито продаж західної зброї на чорному ринку.

В одній із переписок Приходько стверджувала: "У Красноармійську (Покровську) було попадання по місцевому готелю "Дружба”, в ньому розташовувався штаб і бандерівці. При цьому бандерівська протиракета ППО С-300 потрапила до багатоповерхівки (на відео), кілька людей загинуло".

Крім того, вона писала, що "Слов’янська Росія все одно забере" та інші схожі повідомлення. Частину з них Приходько поширювала вже працюючи в Запоріжжі.

ВРП ухвалила рішення про відсторонення та погодила застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, в Одесі судили священника, який виправдовував агресію РФ проти України. Йому призначили пʼять років позбавлення волі.