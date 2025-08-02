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У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
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02 серпня 2025, 13:33

У ТЦК прокоментували конфлікт із цивільними у Вінниці

02 серпня 2025, 13:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Під час нічного конфлікту з містянами фізичного контакту не було

Як передає RegioNews, про це Суспільному розповів заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух.

За його словами, кілька десятків людей намагалися незаконно проникнути на територію. Черговими ОТЦК були прийняті дії щодо виклику представників Національної поліції України для врегулювання конфлікту.

"Вони намагалися залагодити цей інцидент, але група цивільних осіб все-таки проникла на територію і спробувала завадити заходам мобілізації. Тобто не випускали військовозобов'язаних, які включені були в команду на відправлення у навчальний центр", — розповів Микола Лантух.

На його думку, цивільні підривали заходи мобілізації, які були заплановані на ніч 1 серпня.

"Під час інциденту безпосередньо між цивільними особами й військовослужбовцями ТЦК жодних фізичних контактів не було", — додав представник ТЦК.

Як повідомлялось, у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. Очевидці повідомляли, що поліцейські, які прибули на місце події, застосовували щодо цивільних перцевий газ.

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