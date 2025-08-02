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В Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки
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02 августа 2025, 13:33

В ТЦК прокомментировали конфликт с гражданскими в Виннице

02 августа 2025, 13:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во время ночного конфликта с горожанами физического контакта не было

Как передает RegioNews, об этом Суспільному рассказал заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП психологической поддержки персонала Николай Лантух.

По его словам, несколько десятков человек пытались незаконно проникнуть на территорию. Очередными ОТЦК были предприняты действия по вызову представителей Национальной полиции Украины для урегулирования конфликта.

"Они пытались уладить этот инцидент, но группа гражданских лиц все-таки проникла на территорию и попыталась помешать мерам мобилизации. То есть не выпускали военнообязанных, которые были включены в команду на отправку в учебный центр", — рассказал Николай Лантух.

По его мнению, гражданские взрывали меры мобилизации, запланированные на ночь 1 августа.

"Во время инцидента непосредственно между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК никаких физических контактов не было", - добавил представитель ТЦК.

Как сообщалось, в Виннице из-за ТЦК произошли массовые столкновения. Очевидцы сообщали, что прибывшие на место происшествия полицейские применяли в отношении гражданских перечный газ.

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