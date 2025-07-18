Депутата від ОПЗЖ з Вінниччини обвинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві

фото: ДБР

Правоохоронці завершили ще одне розслідування щодо ухилення від військової служби чинного депутата Вінницької обласної ради від ОПЗЖ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними відомства, чоловік служив в ЗСУ, але лише "на папері". З липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військові виплати на суму 209 тис. гривень.

Згодом, уже після викриття першого факту ухилення від служби, він перевівся до батальйону територіальної оборони Вінницької області, де до травня 2023 року значився стрільцем.

"Попри те, що перше провадження вже перебувало в суді, депутат не зробив висновків і продовжив уникати служби, знову залишаючись удома в Тульчині. З листопада 2022 по травень 2023 року йому було незаконно нараховано ще майже 200 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Таким чином він не лише двічі фактично не зʼявлявся у військовій частині, а й незаконно отримав близько 400 тис. грн зарплати.

Депутата обвинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині депутат міської ради намагався побитися з працівником ТЦК.