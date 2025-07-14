Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Вінницький апеляційний суд скасував умовне покарання за виправдування збройної агресії, а також призначив обвинуваченій 5 років позбавлення волі.

Жінка є уродженкою Калінінградської області РФ, але давно живе у Вінниці. З квітня 2022 року вона зареєструвалась в російській соцмережі, яка заборонена в Україні, і почала там поширювати проросйські публікації. Зокрема, вона поширювала дописи зі спільнот, які прославляють російського диктатора Путіна, ФСБ та країну-агресорку загалом. Також вона "лайкала" матеріали про "красивий подвійний приліт "Калібрів" у Львові.

На суді вона не визнала провини. За її словами, "лайк" під постом не є розповсюдженням. Також вона наполягала, що в Україні немає чіткого визначення того, чи є злочином відмітка "лайк" або "репост" у мережі Інтернет і як дана відмітка або "репости" й "коментарі" можуть кваліфікуватися за злочинний намір.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.