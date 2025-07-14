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14 июля 2025, 17:56

В Виннице фанатку РФ приговорили к заключению

14 июля 2025, 17:56
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Иллюстративное фото
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В Виннице судили женщину, которая в соцсетях распространяла пророссийские нарративы. Она, в частности, поддерживала российского диктатора Путина

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Винницкий апелляционный суд упразднил условное наказание за оправдание вооруженной агрессии, а также назначил обвиняемой 5 лет лишения свободы.

Женщина уроженка Калининградской области РФ, но давно живет в Виннице. С апреля 2022 года она зарегистрировалась в российской соцсети, запрещенной в Украине, и начала там распространять пророссийские публикации. В частности, она распространяла сообщения из сообществ, прославляющих российского диктатора Путина, ФСБ и страну-агрессору в целом. Также она "лайкала" материалы о "красивом двойном прилете "Калибров" во Львове.

На суде она не признала вину. По ее словам, "лайк" под постом не является распространением. Также она настаивала, что в Украине нет четкого определения того, является ли преступлением отметка "лайк" или "репост" в сети Интернет и как данная отметка или "репосты" и "комментарии" могут квалифицироваться за преступное намерение.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ . В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

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