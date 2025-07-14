До 14 років ув'язнення засудили колаборанта, який допомагав росіянам створювати "тюрму" в Херсоні

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, зловмисник допомагав окупантам створити фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами РФ. Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів російських загарбників і право носіння зброї.

Крім того, він публічно склав присягу на вірність РФ та отримав російський паспорт.

"Суд визнав експосадовця винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 14 років і конфіскацією усього майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні на Херсонщині викрили 20 колаборантів, які катували людей.