У Вінницькому ТЦК спростували зміну адреси прийому громадян

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У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про стороннє втручання в офіційну сторінку установи

Про це інформує RegioNews із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що інформацію щодо зміни місця прийому громадян було відредаговано без відома установи.

"Інформація, викладена у дописі, була змінена внаслідок стороннього втручання", — йдеться в офіційній заяві центру.

Там наголошують, що в умовах загрози ракетних ударів росії по об'єктах ТЦК в інших регіонах особовий склад у Вінниці був розосереджений задля безпеки.

При цьому всі заходи мобілізації продовжуються відповідно до плану, а прийом громадян із медичних, соціальних та інших питань триває в штатному режимі.

У центрі також заявили, що не мають жодного стосунку до адрес, раніше опублікованих у соцмережах та медіа, і закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, сьогодні на офіційній сторінці Вінницького ТЦК у Фейсбук з'явився допис про те, що територіальний центр комплектування тимчасово призупинив роботу за основною адресою.

Раніше повідомлялося, що у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівщини посилили заходи безпеки у зв'язку з нещодавніми російськими атаками на такі об’єкти в інших областях.