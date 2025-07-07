У Вінницькому ТЦК спростували зміну адреси прийому громадян
У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили про стороннє втручання в офіційну сторінку установи
Про це інформує RegioNews із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.
Зазначається, що інформацію щодо зміни місця прийому громадян було відредаговано без відома установи.
"Інформація, викладена у дописі, була змінена внаслідок стороннього втручання", — йдеться в офіційній заяві центру.
Там наголошують, що в умовах загрози ракетних ударів росії по об'єктах ТЦК в інших регіонах особовий склад у Вінниці був розосереджений задля безпеки.
При цьому всі заходи мобілізації продовжуються відповідно до плану, а прийом громадян із медичних, соціальних та інших питань триває в штатному режимі.
У центрі також заявили, що не мають жодного стосунку до адрес, раніше опублікованих у соцмережах та медіа, і закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел.
Нагадаємо, сьогодні на офіційній сторінці Вінницького ТЦК у Фейсбук з'явився допис про те, що територіальний центр комплектування тимчасово призупинив роботу за основною адресою.
Раніше повідомлялося, що у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівщини посилили заходи безпеки у зв'язку з нещодавніми російськими атаками на такі об’єкти в інших областях.