На Вінниччині прикордонники за допомогою дрона затримали двох порушників

фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці зафіксували рух двох осіб поблизу кордону вночі, за допомогою технічних засобів спостереження. Наряд відреагував оперативно й злагоджено - чоловіків вдалося затримати. Порушниками виявилися 24-річні мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.

За словами порушників, до кордону їх доставляла мати одного із них: об’їжджала блокпости, дбала, щоб хлопці дістались безпечно та без пригод.

За спробу порушення державного кордону чоловікам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які заплатили по 10 000 доларів, щоб переплисти у Молдову.