В Винницкой области пограничники с помощью дрона задержали двух нарушителей

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие зафиксировали движение двух человек вблизи границы ночью с помощью технических средств наблюдения. Наряд отреагировал оперативно и слаженно – мужчин удалось задержать. Нарушителями оказались 24-летние жители Днепропетровской и Харьковской областей.

По словам нарушителей, до границы их доставляла мать одного из них: объезжала блокпосты, заботилась, чтобы ребята достались безопасно и без происшествий.

За попытку нарушения государственной границы мужчинам грозит штраф.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову.