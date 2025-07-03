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03 июля 2025, 14:16

В Винницкой области пограничники с помощью дрона задержали двух нарушителей

03 июля 2025, 14:16
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фото: ГПСУ
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Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пункта пропуска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие зафиксировали движение двух человек вблизи границы ночью с помощью технических средств наблюдения. Наряд отреагировал оперативно и слаженно – мужчин удалось задержать. Нарушителями оказались 24-летние жители Днепропетровской и Харьковской областей.

По словам нарушителей, до границы их доставляла мать одного из них: объезжала блокпосты, заботилась, чтобы ребята достались безопасно и без происшествий.

За попытку нарушения государственной границы мужчинам грозит штраф.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову.

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