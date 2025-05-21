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21 мая 2025, 14:03

Полиция Винницкой области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался 11-летний велосипедист

21 мая 2025, 14:03
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фото: Национальная полиция
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Авария произошла 20 мая в городе Хмельник. В результате происшествия малолетний мальчик получил телесные повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

По данным полиции, 33-летняя водительница Chevrolet допустила наезд на мальчика, который велосипедом внезапно выехал на нерегулируемый пешеходный переход. В результате столкновения ребенок получил травмы и после медицинского обследования был отпущен домой.

Автомобиль доставили на арестплощадку.

По этому факту следствием возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водительнице грозит наказание в виде 3 лет ограничения свободы с 3-летним лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Винницкой области 20-летний мотоциклист сбил велосипедиста.

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