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На Вінниччині винесли вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив релігійними переконаннями

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Вінницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав дві повістки, але відмовився проходити службу. Чоловік заявив, що він є свідком Єгови й не буде мобілізуватися через релігійні переконання. При цьому він був визнаний придатний до мобілізації.

На суді чоловік заявив, що його навчання по Біблії та сумління не дозволяють брати до рук зброю. За його словами, ще у 2022 році він написав заяву про заміну військової служби на альтернативну. Також, на його думку, "для того, щоб захистити свою сім’ю, не треба бути військовослужбовцем і брати зброю". Суд відреагував критично.

"Суд приходить до переконання, що невизнання вини обвинуваченим, зазначення релігійних переконань як підстави для ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, спрямоване на спотворення фактичних обставин справи для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене", - йдеться в матеріалах справи.

У результаті чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов медичну комісію, його визнали придатним. Згодом чоловіку запропонували роботу в тилу — працювати діловодом у ЗСУ, проте він навіть від цього відмовився.