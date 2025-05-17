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17 мая 2025, 00:30

Не разрешают Библия и совесть: в Винницкой области свидетель Иеговы дважды отказался от повестки

17 мая 2025, 00:30
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В Винницкой области вынесли приговор мужчине, который отказался от мобилизации. Свои действия он объяснил религиозными убеждениями

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Винницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил две повестки, но отказался проходить службу. Мужчина заявил, что он является свидетелем Иеговы и не будет мобилизоваться по религиозным убеждениям. При этом он был признан годным к мобилизации.

На суде мужчина заявил, что его учения по Библии и совести не позволяют брать в руки оружие. По его словам, еще в 2022 году он написал заявление о смене военной службы на альтернативную. Также, по его мнению, "для того чтобы защитить свою семью, не нужно быть военнослужащим и брать оружие". Суд отреагировал критически.

"Суд приходит к убеждению, что непризнание вины обвиняемым, указание религиозных убеждений как основания для уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, направленное на искажение фактических обстоятельств дела во избежание уголовной ответственности за совершенное", - говорится в материалах дела.

В результате мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернопольской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел медицинскую комиссию, он был признан годным. Впоследствии мужчине предложили работу в тылу – работать делопроизводителем в ВСУ, однако он даже от этого отказался.

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