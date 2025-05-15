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15 травня 2025, 23:25

Відмовився служити навіть в тилу: на Тернопільщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

15 травня 2025, 23:25
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На Тернопільщині судили чоловіка, який відмовився від військової служби. Йому пропонували посаду діловода

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Тернопільській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Медична комісія визнала його придатним до служби. Навесні 2024 року йому намагались вручити повістку, але він категорично відмовився.

На суді чоловік лише частково визнав свою провину. Він зазначив, що коли йому сказали про повістку, він викликав поліцію. Після цього пішов до начальника поліції у селищі Підволочиськ, а той викликав військових з ТЦК, які відвезли підсудного на ВЛК. Коли медична комісія визнала його приданим до служби, йому запропонували працювати діловодом у ЗСУ та служити в Підволочиську, проте житель Тернопільщини відмовився від мобілізації.

"Шкодує, що так вчинив, але мав на то причини: стан здоров`я та хвору матір. Просив суворо його не карати", - йдеться в матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині суд скасував рішення ТЦК про призов чоловіка на військову службу. З'ясувалось, що його призвали попри те, що він мав законне право на відстрочку у зв'язку з доглядом за матір'ю.

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