На Вінниччині прикордонники затримали чоловіків, які за 14 тисяч доларів намагались переправити клієнтів за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники затримали на околиці міста Могилева-Подільського двох місцевих жителів, які за 14 тисяч доларів обіцяли організувати "безпроблемний" виїзд закордон для двох чоловіків призовного віку.

Схема працювала так: один із чоловіків здійснював пошук потенційних клієнтів через Telegram-канал, обіцяв безпечний маршрут, а інший виконував функцію пособника-водія, який доставляв осіб до прикордоння. Зловмисники забезпечували своїх клієнтів всім необхідним для незаконного перетину кордону через річку Дністер: видавали гумові матраци та насоси, зіппакети для документів, проводили інструктаж, вказували напрямок руху та отримували оплату за послуги. Правопорушники розповіли, що "клієнтів" за кордоном чекала третя особа, яка нібито мала допомогти із подальшою легалізацією.

Подальшу долю порушників вирішить суд.

Нагадаємо, у Вінницькій області прикордонники затримали на Дністрі плавця у гідрокостюмі.