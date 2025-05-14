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14 мая 2025, 10:42

В Винницкой области семья погибшего пограничника передала внедорожник для фронта

14 мая 2025, 10:42
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фото: ГПСУ
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Отец погибшего защитника, главного сержанта Колесника Ярослава Анатольевича, передал Могилев-Подольскому пограничному отряду автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Внедорожник, который теперь будет помогать выполнять боевые задания пограничникам на передовой, отец парня приобрел за свой счет.

"Да помогает тем, кто продолжает защищать и спасает им жизнь. Ярослав бы так хотел", – отметил отец героя.

Авто будет использоваться в боевом подразделении отряда для выполнения оперативных задач на наиболее ответственных участках.

Ярослав Колесник погиб 19 сентября 2024 года на Сумском направлении. Ему было всего 25 лет.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые за 14 тысяч долларов пытались переправить клиентов за границу.

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