В Винницкой области семья погибшего пограничника передала внедорожник для фронта

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Внедорожник, который теперь будет помогать выполнять боевые задания пограничникам на передовой, отец парня приобрел за свой счет.

"Да помогает тем, кто продолжает защищать и спасает им жизнь. Ярослав бы так хотел", – отметил отец героя.

Авто будет использоваться в боевом подразделении отряда для выполнения оперативных задач на наиболее ответственных участках.

Ярослав Колесник погиб 19 сентября 2024 года на Сумском направлении. Ему было всего 25 лет.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые за 14 тысяч долларов пытались переправить клиентов за границу.