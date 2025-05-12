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12 травня 2025, 12:25

За тиждень українські прикордонники знищили та поранили майже 400 загарбників та вразили понад 200 одиниць ворожої техніки

12 травня 2025, 12:25
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фото: ілюстративне
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Прикордонники опублікували результати своєї бойової роботи за тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Упродовж тижня, з 05 по 11 травня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 126 загарбника, 260 поранили.

Також прикордонники підбили 1 САУ, 5 ББА, 1 БМП, 1 ЗУ, 1 ПТРК, 1 ЗРК, та 195 транспортних засобів ворога, 1 наземний роботизований комплекс, 1 трактор та 3 паливозаправники.

"Знищили 19 гармат, 10 мінометів, 1 АГС, 119 засобів зв’язку та відеоспостереження, 3 комплекси спостереження,18 засобів РЕБ (РЕР), 1 РЛС та 2 маломірні плавзасоби. Ліквідували 517 укриттів та позицій особового складу окупантів, 14 складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби приземлили 292 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян.

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