За тиждень українські прикордонники знищили та поранили майже 400 загарбників та вразили понад 200 одиниць ворожої техніки
Прикордонники опублікували результати своєї бойової роботи за тиждень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Упродовж тижня, з 05 по 11 травня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 126 загарбника, 260 поранили.
Також прикордонники підбили 1 САУ, 5 ББА, 1 БМП, 1 ЗУ, 1 ПТРК, 1 ЗРК, та 195 транспортних засобів ворога, 1 наземний роботизований комплекс, 1 трактор та 3 паливозаправники.
"Знищили 19 гармат, 10 мінометів, 1 АГС, 119 засобів зв’язку та відеоспостереження, 3 комплекси спостереження,18 засобів РЕБ (РЕР), 1 РЛС та 2 маломірні плавзасоби. Ліквідували 517 укриттів та позицій особового складу окупантів, 14 складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби приземлили 292 ворожих БпЛА.
Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян.