На Вінниччині згорів екскаватор
Пожежа трапилася у місті Ладижин Гайсинського району вчора, 10 травня
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Вогнеборці ліквідували загоряння екскаватора. На щастя, керманич спецтехніки не постраждав.
"Найімовірніше, зайнялося через розгерметизацію паливної системи транспорту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у місті Ладижин Гайсинського району чоловік підпалив екскаватор газової служби через відключення газу. Йому загрожує до 10 років тюрми.
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