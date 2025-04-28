У Вінницькій області прикордонники затримали на Дністрі плавця у гідрокостюмі

фото: ДПСУ

Прикордонники затримали на Дністрі чоловіка, який намагався потрапити до сусідньої Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Київщини у гідрокостюмі, який намагався переплисти Дністер і потрапити до Молдови.

За словами правопорушника, до річки він діставався за допомогою одного з сервісів. Чоловік мав залишити одяг на березі, одягнути гідрокостюм і вплав перетнути кордон. При собі в чоловіка були лише документи в поліетиленовому зіппакеті.

Прикордонний наряд своєчасно виявив порушника та затримав його. На порушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Йому загрожує чималий штраф.

Нагадаємо, на Вінниччині лікарі можуть сісти на 9 років, за те що допомогли депутату виїхати за кордон.