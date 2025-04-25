На Вінниччині лікарі можуть сісти на 9 років, за те що допомогли депутату виїхати за кордон

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо організованої групи, до якої входили керівник лікарні у Вінницькій області, двоє лікарів та голова військово-лікарської комісії. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, у 2023 році посадовці сфальсифікували документи, аби місцевий депутат міг уникнути мобілізації та виїхати за межі України. Зокрема, йому було незаконно поставлено фіктивний діагноз, що нібито унеможливлює проходження військової служби.

На підставі підроблених документів ВЛК визнала депутата непридатним до служби, після чого він безперешкодно перетнув державний кордон.

Дії медиків кваліфіковано за кількома статтями КК України, зокрема у сприянні незаконному переправленню осіб через кордон та підроблення документів.

Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати відповідні посади.

Нагадаємо, на Вінниччині заступник командира незаконно нарахував 4,8 мільйона зарплати.