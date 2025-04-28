В Винницкой области пограничники задержали на Днестре пловца в гидрокостюме

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевщины в гидрокостюме, пытавшемся переплыть Днестр и попасть в Молдову.

По словам правонарушителя, до реки он добирался с помощью одного из сервисов. Мужчина должен был оставить одежду на берегу, одеть гидрокостюм и вплавь пересечь границу. При себе у мужчины были только документы в полиэтиленовом зиппакете.

Пограничный наряд своевременно обнаружил нарушителя и задержал его. На нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Ему грозит немалый штраф.

Напомним, в Винницкой области врачи могут сесть на 9 лет, за то что помогли депутату выехать за границу.