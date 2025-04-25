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25 квітня 2025, 10:58

На Вінниччині відкрили унікальне реабілітаційне відділення для онкопацієнтів

25 квітня 2025, 10:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Северинівка на Вінниччині запрацювало перше в Україні реабілітаційне відділення для пацієнтів, які завершили лікування онкозахворювань

Про це повідомив департамент охорони здоров'я Вінницької ОВА, передає RegioNews.

Новий підрозділ створено завдяки реорганізації Северинівської лікарні відновного лікування. Її приєднали до КНП "Подільський регіональний центр онкології".

Як зазначив директор ПРЦО Сергій Перегончук, у відділенні вже завершено ремонт палат та сформовано молоді реабілітаційні команди. У планах — розширення інфраструктури і створення нових залів для відновлення.

"Онкологічне захворювання – не вирок. І ми бачимо, що наші пацієнти потребують реабілітації. Особливо вона ефективна для жінок, які лікують захворювання раку грудей", — наголосив Перегончук.

Пацієнтів із Вінниці до Северинівки доставлятимуть транспортом медзакладу, що дозволить забезпечити повноцінну та комфортну підтримку в післялікувальний період.

Нагадаємо, цьогоріч на лікування онкологічних захворювань в межах Програми медичних гарантій передбачено понад 6, 4 млрд грн.

Також із січня 2025 року набув чинності новий порядок скринінгу та ранньої діагностики раку шийки матки, молочних залоз, колоректального раку.

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