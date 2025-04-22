На акваскутері до Молдови: на Вінниччині затримали ухилянта, який намагався подолати Дністер

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону виявили ухилянта, який намагався незаконного перетнути державний кордон річкою Дністер, аби потрапити до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для подолання річки Дністер чоловік прихопив акваскутер. Прикордонники, які патрулювали державний кордон, вчасно виявили "плавця", який посеред ночі опинився в холодній воді.

Виявилося, що 33-річний мешканець Дніпропетровщини вже не вперше спробував незаконно подолати кордон. Місяць тому порушника затримали під час "форсування" сухопутної ділянки кордону.

"Наразі чоловіка знову чекає суд та адміністративна відповідальність", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали трьох ухилянтів, які спробували втекти до Молдови на гідроскутері.