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24 квітня 2025, 15:35

На Вінниччині прикордонний загін отримав сучасні дрони, щоб ловити порушників кордону

24 квітня 2025, 15:35
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фото: ДПСУ
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Для посилення повітряної розвідки Могилів-Подільського прикордонний загін отримав 15 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У сьогоднішніх умовах дрон - це не просто техніка. Це - додаткові "очі" в небі, які допоможуть нашим військовослужбовцям оперативніше виявляти загрози, ефективно патрулювати територію, вчасно реагувати на зміни та зберігати життя", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники було передано завдяки сприянню Вінницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, місто Могилів-Подільський розташоване на кордоні із Молдовою. На цій ділянці українці часто намагаються незаконно перетну кордон.

Як повідомлялось, на Вінниччині заступник командира незаконно нарахував майже 5 мільйонів гривень зарплати.

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