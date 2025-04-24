На Вінниччині прикордонний загін отримав сучасні дрони, щоб ловити порушників кордону

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У сьогоднішніх умовах дрон - це не просто техніка. Це - додаткові "очі" в небі, які допоможуть нашим військовослужбовцям оперативніше виявляти загрози, ефективно патрулювати територію, вчасно реагувати на зміни та зберігати життя", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники було передано завдяки сприянню Вінницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, місто Могилів-Подільський розташоване на кордоні із Молдовою. На цій ділянці українці часто намагаються незаконно перетну кордон.

Як повідомлялось, на Вінниччині заступник командира незаконно нарахував майже 5 мільйонів гривень зарплати.