Фото: Нацполіція

Правоохоронці на Вінниччині викрили заступника командира частини. Він незаконно нараховував військовим, які не виконували бойові завдання, "бойові" виплати

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Зазначається, що на Вінниччині посадовець однієї з військових частин видав довідки 35 військовим про нібито їхню участь в бойових діях. При цьому насправді в той період вони виконували завдання на території Київської області.

Однак на підставі тих документів було незаконно нараховано додаткові винагороди від 30 до 100 тисяч гривень. Внаслідок цього бюджету завдали 4,8 мільйона гривень збитків.

Заступнику командира за це загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше викрили командира військової частини в Донецькій області та його підлеглого. Вони нараховували "бойові" виплати військовим, які замість бойових завдань будували будинок заступнику командира.