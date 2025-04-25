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25 апреля 2025, 19:35

В Винницкой области врачи могут сесть на 9 лет, за то что помогли депутату выехать за границу

25 апреля 2025, 19:35
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фото: иллюстративное
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по организованной группе, в которую входили руководитель больницы в Винницкой области, двое врачей и глава военно-врачебной комиссии. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, в 2023 году чиновники сфальсифицировали документы, чтобы местный депутат мог избежать мобилизации и уехать за пределы Украины. В частности, ему был незаконно поставлен фиктивный диагноз, якобы исключающий возможность прохождения военной службы.

На основании поддельных документов ВВК сочла депутата непригодным к службе, после чего он беспрепятственно пересек государственную границу.

Действия медиков квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, в том числе в содействии незаконной переправке лиц через границу и подлог документов.

Им грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности.

Напомним, в Винницкой области заместитель командира незаконно насчитал 4,8 миллиона зарплаты.

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