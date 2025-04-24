13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 15:35

В Винницкой области пограничный отряд получил современные дроны, чтобы ловить нарушителей границы

24 апреля 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Для усиления воздушной разведки Могилев-Подольского пограничный отряд получил 15 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В сегодняшних условиях дрон – это не просто техника. Это – дополнительные "глаза" в небе, которые помогут нашим военнослужащим оперативнее выявлять угрозы, эффективно патрулировать территорию, вовремя реагировать на изменения и сохранять жизнь", – говорится в сообщении.

Беспилотники были переданы благодаря содействию Винницкой областной военной администрации.

Напомним, город Могилев-Подольский расположен на границе с Молдовой. На этом участке украинцы часто пытаются незаконно пересечь границу.

Как сообщалось, в Винницкой области заместитель командира незаконно насчитал почти 5 миллионов гривен зарплаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ Винницкая область беспилотники граница
Масштабный пожар возле Винницы: горела старая школа
24 апреля 2025, 01:35
На акваскутере в Молдову: на Винниччине задержали уклониста, который пытался преодолеть Днестр
22 апреля 2025, 14:30
На Винниччине рейсовый автобус врезался в дерево: есть жертва и 6 пострадавших
21 апреля 2025, 17:40
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Войска РФ обстреляли село в Херсонском районе: погибла женщина
24 апреля 2025, 16:05
В Житомирской области подросток изнасиловал 8-летнюю сестру для порно-контента: как его наказали
24 апреля 2025, 15:56
Медицинская катастрофа на Закарпатье: врачи без зарплат, пациенты без лекарств
24 апреля 2025, 15:49
Ракетный удар по Киеву: уже 90 раненых, разбор завалов продолжается
24 апреля 2025, 15:40
До 350 тысяч гривен на ремонт жилья: как воспользоваться программой "еВидновлення"
24 апреля 2025, 15:35
В Одесской области пропал 12-летний мальчик
24 апреля 2025, 15:10
Готовила атаки по аэродромам ВСУ: на Хмельнитчине задержали агентку РФ
24 апреля 2025, 15:10
Жителя Одесщины осудили за сделки с оружием и наркотическим средством
24 апреля 2025, 14:50
Резня на Ровенщине: мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже
24 апреля 2025, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »