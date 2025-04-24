В Винницкой области пограничный отряд получил современные дроны, чтобы ловить нарушителей границы

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В сегодняшних условиях дрон – это не просто техника. Это – дополнительные "глаза" в небе, которые помогут нашим военнослужащим оперативнее выявлять угрозы, эффективно патрулировать территорию, вовремя реагировать на изменения и сохранять жизнь", – говорится в сообщении.

Беспилотники были переданы благодаря содействию Винницкой областной военной администрации.

Напомним, город Могилев-Подольский расположен на границе с Молдовой. На этом участке украинцы часто пытаются незаконно пересечь границу.

Как сообщалось, в Винницкой области заместитель командира незаконно насчитал почти 5 миллионов гривен зарплаты.